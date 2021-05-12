الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى مصر

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تابع مع "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 12-5-2021، في البنوك المصرية.

سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في مصر كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر

وفي بداية التعاملات اليومية، شهد سعر العملة الخضراء اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري أستقرارًا وثباتًا في الأسعار، ليسجل سعر الشراء 15.62 جنيه، وسعر البيع 15.72 جنيه.

سعراليورو الأوروبي اليوم في مصر

تداول سعراليورو الأوروبي اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء 19.01 جنيه، وسعر البيع 19.14 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

سعرالجنيه الإسترليني اليوم في مصر

واستقر سعرالجنيه الإسترليني اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء 22.10 جنيه، وسعر البيع 22.25 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

سعراليوان الصيني اليوم في مصر

وفي بداية التعاملات اليومية، شهد سعر اليوان الصيني اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري ثباتًا في الأسعار، ليسجل سعر الشراء 2.43 جنيه، وسعر البيع 2.44 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

شهد سعر عملة المملكة العربية السعودية اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري استقرارًا  في الأسعار، ليسجل سعر الشراء 4.16 جنيه، وسعر البيع 4.19 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

وفي بداية التعاملات اليومية، بلغ سعر عملة دولة لكويت اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء 51.93 جنيه، وسعر البيع 52.28 جنيه.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

وتداول سعر عملة دولة الإمارات العربية اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء 4.25 جنيه، وسعر البيع 4.28 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

وسجل سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري، 17.32 جنيه للشراء، وسعر  17.44 جنيه للبيع، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

 

سعر 100 ين الياباني اليوم في مصر

وبلغ سعر 100 ين الياباني اليوم في البنوك أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر الشراء 14.38 جنيه، وسعر البيع 14.47 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

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