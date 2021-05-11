انقلاب سيارة نقل محملة بالفواكه بطريق الإسكندرية الصحراوي

انقلبت، مساء اليوم، سيارة جامبو محملة بالفواكه بطريق الإسكندرية الصحراوي بعد مدخل الكافورى.

وتوجه اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية ثان، على الفور لمكان الحادث بالطريق الصحراوي، وتبين وجود بعض التلفيات ببعض السيارات الخاصة، دون وقوع أي إصابات.

وتم إبلاغ قسم شرطة العامرية ثان وهيئة الإسعاف، والدفاع المدني والمرور، كما تم الدفع بلودر الحى لمكان الحادث للتعامل مع السيارة، وتم رفعها ورفع الفاكهة وتسليك الطريق للمارة وسيولة الحركة المرورية.

وفى سياق آخر، شهد نطاق حي العامرية حادثا مأساويا بسقوط تروسيكل في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية، والذي أسفر عن غرق 5 أفراد وإنقاذ 7 آخرين، وقد تم البحث عن جثث الضحايا على مدار ثلاث أيام وتم انتشال آخر الجثامين أمس الإثنين.

حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري منذ تلقي الإبلاغ عن الحادث، كما تم وصول عدد من غواصين الخير المتطوعين لمساندة قوات الإنقاذ، حيث تم البحث بمحطة 4 و5 بترعة مشروع ناصر، وتم مد شبكة على بعد 2 كيلو من موقع الغرق لتضييق عملية البحث، وتم استخراج 5 جثامين وهم عدد ضحايا حادث الغرق.

وكان اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بغرق تروسيكل في ترعة مشروع ناصر بنطاق حي العامرية غرب الإسكندرية.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط تروسيكل يستقله 12 عاملا باليومية بشركة الروضة، جميعهم مقيمون بقرية الجلاء بالعامرية، بترعة ناصر بمنطقة محطة أربعة، ما أدى إلى غرق 5 عمال وإنقاذ 7 آخرين.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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