استعداد لاستقبال العيد.. أسرة سكندرية:« الحلوى المنزلية طعم تاني وربنا ما يقطع لنا عادة»

"يا كحك العيد.. يا بسكويت"، طقوس متعددة اعتادت عليها المنازل المصرية، لتتجمع الأسرة الواحدة يدا بيد ليتشاركوا فرحة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، و رصدت "الدستور" مع إحدى العائلات بمحافظة الإسكندرية، التي مازالت تحرص على الاحتفال بالعيد بصناعة الكعك والبسكويت، وعدم الاقتناع بالحلوى الجاهزة وذلك وراثة من الأجداد تحت شعار "ربنا ما يقطع لينا عادة".

و تراصت "الصاجات" جنبا إلى جنب تستعد لحمل حلوى العيد، والتي أُعدت بصناعة منزلية من صنع الأيدي، ليتشارك الكبار والصغار في حالة تملأها البهجة والفرحة.

- التقاليد والأسعار أسباب صناعة الكعك في المنزل



"عمايل البيت ليها طعم مختلف".. هكذا علقت مروى إبراهيم، أن شراء حلوى العيد من المحال لا يغني من صناعته برفقة عائلتها، فهكذا اعتادت منذ صغرها وأصبح طقس سنوي لا غنى عنه معلقة: "مبنحسش بالعيد إلا بكده".

في حين قالت بسمة حسين، أننا لاحظنا ارتفاع أسعار حلوى العيد في المحال والأسواق، وأن صناعته في منازلنا تعد بربع تكلفة شرائه جاهزا، علاوة على فرحة لمة العائلة وصناعته بأيدينا.

- فرصة لتجمع عائلي

في حين أكملت نادية جابر، انها اعتادت على هذه الطقوس لصناعة حلوى العيد المنزلية من والدتها رحمها الله ليصبح تجمع عائلي سنوي برفقة أخواتها واولادهن في بهجة لا مثيل لها.

هذا وتزينت المحال بحلوى العيد من الكعك والبسكويت احتفالا بعيد الفطر الموافق والمعلن يوم غد الخميس بحسب دار الإفتاء.

- أسعار الكعك والبسكويت

وتراوح سعر الكعك في المحال بدءا من 30 جنيها حتى 250 جنيها، والبسكويت بدءا من 40 جتيها حتى 150 جنيها والغريبة والبتيفور بدءا من 70 جنيها حتى 130جنيها وذلك بحسب جودة المنتج وصناعته والمواد الخام المستخدمة فبه.



ووفرت مديرية التموين بالاسكندرية كعك العيد، من خلال عبوة كعك ملبن زنة نصف كجم بسعر 40 جنيهًا، عبوة كحك سادة زنة نصف كجم بسعر 45 جنيهًا، عبوة كحك عجوة زنة نصف كجم بسعر 40 جنيهًا، عبوة كحك مكسرات زنة نصف كجم بسعر 50 جنيهًا، عبوة بسكويت فانيليا زنة نصف كجم بسعر 40 جنيهًا، عبوة بسكويت شيكولاته زنة نصف كجم بسعر 40 جنيهًا، عبوة غريبة زنة نصف كجم بسعر 50 جنيهًا، عبوة بيتى فور زنة نصف كجم بسعر 50 جنيهًا، عبوة سابلية زنة نصف كجم بسعر 50 جنيها، علبة مشكل زنة كجم 95 جنيهًا).

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