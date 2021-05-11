الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«5 نجوم بـ750 جنيه».. انضمام فنادق جديدة لمبادرة تشجيع السياحة الداخلية

فنادق جديدة
فنادق جديدة

قال هيثم نصار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، إن الأسعار لم تختلف عن العام الماضي نظرا لقيام بعض الفنادق بتخفيضها خلال إجازة عيد الفطر المبارك تشجيعا لتنشيط حركة السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك بعض الفنادق انضمت للمبادرة التي أطلقتها وزارتي السياحة والطيران.

وحددت أسعار الفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد في الغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة ما عدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة (فطار وعشاء).

وجاءت الأسعار التشجيعية للمصريين ضمن مبادرة تشجيع السياحة الداخلية

- فنادق ثلاث نجوم 300 جنيه

- فنادق أربع نجوم 600 جنيه

- فنادق خمس نجوم 750 جنيه

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين على النحو التالي:

ـ القاهرة/الإسكندرية/الأقصر 1500 جنيه.

ـ القاهرة/الإسكندرية/أسوان 1800 جنيه.

ـ القاهرة/الإسكندرية/شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه.ـ القاهرة/مرسى علم 2000 جنيه.

هيثم نصار أسعار الفنادق العيد تشجيعية والمصرين استفادوا

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