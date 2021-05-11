برلماني: إشادة الأمم المتحدة بإجراءات مصر لمواجهة كورونا شهادة تقدير دولية

اعتبر النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر، بالإجراءات المصرية لمواجهة جائحة كورونا، واستجابتها السريعة ووضع حزم تحفيزية لدعم الفئات الأكثر تضررا والوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة، شهادة تقدير دولية من الأمم المتحدة بنجاح وسرعة التحرك لدى الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي في الجائحة.

وأضاف أبو عايشه في تصريحات له، اليوم، أن توقف المسؤولة الأممية في مصر كذلك أمام ما فعلته الحكومة من توسيع شبكات الضمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة ومد "المظلة" لكافة المحتاجين، يؤكد قوة الإجراءات المصرية في التعامل مع الجائحة، بجانب صرف حزم تحفيزية، وفق المسؤولة الأممية التابعة للأمم المتحدة لقطاعات السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به مصر في الجائحة أصبح مضرب الأمثال عربيا وعالميا، خصوصا وأنها اتخذت كذلك قرارا بتأجيل سداد أقساط البنوك نحو 6 أشهر خلال العام الماضي. ويتزامن هذا مع مشاريع اقتصادية فاعلة في العديد من الاتجاهات، وهو ما أدى في النهاية لخفض معدلات البطالة من 9% إلى نحو 7% لأول مرة، بما يؤكد نجاح مصر اقتصاديا ونجاح برنامج الإصلاحات الخاص بها.

وكانت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أشادت بالإجراءات المصرية لمواجهة جائحة كورونا، قائلة: "أود أن أهنئ الحكومة المصرية على الاستجابة القوية والحاسمة لمواجهة أزمة كورونا"، جاء ذلك خلال أول حوار صحفي لها بعد توليها منصبها منذ شهرين.

وأوضحت المسئولة الأممية: "الحكومة المصرية كانت سريعة في وضع حزم تحفيزية لدعم الفئات الأكثر تضررا"، مضيفة: "نحن في الأمم المتحدة نقدر ما فعلته الحكومة المصرية لتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي القائمة بالفعل مثل برنامج تكافل وكرامة، والتي شملت أيضا العمالة غير المنتظمة من خلال دعم نقدى مباشر.



وأضافت الممثلة الأممية: "كما وضعت الدولة المصرية حزم تحفيزية لقطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة"، لافتة إلى أن هذه الإجراءات الحاسمة أظهرت بالفعل نتائج جيدة وملموسة.