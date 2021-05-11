إعلان القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة بني سويف

أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية لمرشحين جامعة بني سويف، بعد انتهاء لجنة البت في الطعون أعمالها، وحددت اللجنة يوم 17 من يونيو المقبل موعدا لإجراء المقابلات الشخصية.

ضمت القائمة النهائية لجامعة بني سويف وهم:

1- الدكتور محمود محمد عبدالعاطي، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم.

2-الدكتور النميري علام زناتي، مشرف على كلية الحاسبات والمعلومات.

3- الدكتور أسامة محمد رشاد، مشرف على وكالة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

4- الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية.

5- الدكتور أحمد رجب عبدالملك أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة.

6- الدكتور عبدالباسط محمد أبوضيف، وكيل كلية العلوم لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

7- الدكتور حسان حمدي نعمان، قائم بعمل عميد كلية الطب.

8- الدكتور شاذلي صالح موسى، أستاذ جراحة العظام، بكلية الطب البشري.

9- الدكتور مجدي محمد أمين، قائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

10-الدكتور حازم عبدالرحمن عبيدالله، قائم بعمل كلية الحقوق.

11- الدكتور كريم مصلح صالح، عميد كلية الآدب.

12- الدكتور مصطفى عبدالخالق عبداللاه، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنيمة البيئة.

13- الدكتور جلال أحمد رزق، أستاذ ورئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة.

14- الدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد، أستاذة ورئيسة قسم الكيمياء، بكلية العوم





وحددت لجنة اختيار القيادات الجامعية، الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة في الآتي: "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وبداخلها الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، وبناء شراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي".

كان المجلس الأعلى للجامعات أعلن الجدول الزمني للإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة، وهي:

الأوراق المطلوبة

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها – التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي ... إلخ). عدد (1) نسخة أصل + عدد (9) نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على ( الإعارات - والإجازات – المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة. عدد (1) نسخة أصل + (9) نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد (1) نسخة أصل + (9) نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق في البنود ( 1 - 3) على إسطوانة مدمجة أوفلاشة بعدد (9) نسخ.

5- شهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من إحدى الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقديمها قبل إعلان القائمة النهائية واجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيًا.

6- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح ( 4 ) صور.

7- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية (عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة) شهادة أصل.

8- صورة بطاقة الرقم القومي (2) صورة.

9- صورة شخصية حديثة (صورة).

10- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية (نسخة).

الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية

(منصب رئيس الجامعة) لجامعة القاهرة - من السبت 4/24 حتى الخميس 2021/09/29:

التقدم للترشح (بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات ).

-الخميس بعد الساعة الثالثة عصرا 2021/09/29: إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.

- من الثلاثاء 5/4 حتى الأربعاء 2021/05/5: تلقي الطعون.

- الثلاثاء 2021/09/11: اجتماع لجنة البت الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات.

- الثلاثاء 2021/5/18: تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة.

- سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقا بعد اجتماع لجنة البت في الطعون كما هو مذكور أعلاه.

- جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.