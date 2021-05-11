«تعليم الجيزة» تعلن انتهاء وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

الشهادة الاعدادية

قال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، المقرر انطلاقها بداية يونيو المقبل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد «شعبان» في تصريح خاص أن أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي من منهج شهور مارس وأبريل ومايو بالفصل الدراسي الثاني.

وشدد مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أنه أصدر تعليمات للمدارس بإعلان أسماء الطلاب الذين سيتم دخولهم الامتحان التكميلي من صفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي، عن طريق تعليقهم أسماءهم فى مكان واضح بفناء المدارس، أو نزولها على صفحات المدارس بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأكد فى تصريح لـ«الدستور» أنه سيتم عقد الامتحان التكميلي لصفوف النقل، بداية من 18 مايو الجاري عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وتابع أنه سيكون امتحان منفصل لكل مادة على حده وليس مجمع متعدد التخصصات، معللا ذلك فى وجود حالات نزول الطالب فى أحد المواد وليس جميعها.