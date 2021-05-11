بعد الهجمات على تل أبيب: إسرائيل تضرب برج الجوهرة بوسط غزة

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، قبل قليل، برج الجوهرة بوسط غزة بصاروخين، جاء ذلك بعد هجوم صاروخي من حركة حماس على عدة مناطق في جوش دان والجنوب وشارون، وسمع صوت اعتراضات كثيرة فوق تل أبيب وفي مناطق أخرى كثيرة.

يذكر أن برج الجوهرة هو مبنى إداري يحتوي على عدة مكاتب لوكالات الأنباء، وهو المبنى الإداري الثاني الذي هاجمته إسرائيل اليوم، وكانت قد أطلقت تحذيرات بإخلاء المبنى قبل ساعة إلا ربع من تدميره.

إسرائيل تهاجم برج النادي

هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي برج النادي، عصر اليوم، مكون من 13 طابقا في مدينة غزة، وعلى أثر الهجوم هددت المنظمات في قطاع غزة بإطلاق النار في اتجاه تل أبيب.. وهدد متحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بذلك في الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى تهديدات حماس التي نشرت في وقت سابق، وحسب التهديدات فإن تل أبيب بؤرة ضربة صاروخية أكثر شدة مما كانت عليه في عسقلان.

وتم إطلاق الصاروخ باتجاه البرج المكون من 13 طابقًا والذي يسمى برج النادي في مدينة غزة كجزء من إجراء "النقر على السطح"، حيث يتم تخصيص وقت لإخلاء المبنى.. وتُظهر وثيقة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن حارس المبنى يتحدث إلى ممثلي الجيش الإسرائيلي متسائلاً أمامهم متى يعتزمون قصف المبنى.

ولقيت امرأتان إسرائيليتان مصرعهما ظهرا في قصف كثيف على عسقلان، إحداهما عاملة أجنبية من الهند، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وخلال اليوم الأخير، تم إطلاق قرابة 480 صاروخا من غزة إلى إسرائيل.

وجاء تهديد حماس بعد موجة من الهجمات للجيش الإسرائيلي استهدفت مباني في مدينة غزة، حيث اغتيل زعيم حماس إياد العضلة، وهو أيضًا قائد المنظمة المضادة للدبابات في مدينة غزة.. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان مسئولا عن عدة هجمات مضادة للدبابات في الأراضي الإسرائيلية، وإن التشكيل الذي يترأسه كان جاهزا لمهاجمة مخطط مضاد للدبابات وقت الاغتيال، وقالت مصادر فلسطينية إن عدة أشخاص قتلوا في الهجمات.

توقعات باستمرار التصعيد

أفادت تقديرات المراقبين بأنه من المتوقع أن يستمر التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل لعدة أيام، خاصة بعد وقوع إصابات وخسائر كبيرة لدى الطرفين، وبعدما انتقلت الهجمات إلى داخل التجمعات السكنية، ويأتي التصعيد في ظل التدخل المصري والأردني لمحاولة التهدئة.