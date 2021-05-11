الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: مراكز لقاحات كورونا ستعمل بكامل طاقتها خلال عيد الفطر

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد ستعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الفطر دون توقف.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد تسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث سجل أكثر من 2 مليون مواطن من الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر، سواء سينوفارم أو أسترازينيكا، أثبتا فاعليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التى أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية. 

وأشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

الصحة مراكز تطعيم المواطنين لقاح فيروس كورونا أعداد تسجيل المواطنين الأطقم الطبية

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