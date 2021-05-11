«الإحصاء» يكشف 5 مؤشرات إيجابية عن سوق العمل خلال 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد من المؤشرات الإيجابية عن سوق العمل فى مصر خلال الربع الأول من العام الحالى 2021 وفيما يلي نرصد أهم هذه المؤشرات:

- سجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالى قوة العمل منهم 1,343 مليون ذكور و 812 ألف إناث) مقابل 2,166 مليون متعطل فى الربع الرابع 2020 بإنخفاض قدره 11 ألف متعطل.



- سجل معدل البطالة في الحضر تراجعًا إلى 11,1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11,4٪ في الربع الرابع من عام 2020.

- تراجعت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها لتصل الى 81.5% فى الربع الحالى مقابل 82٪ فى الربع الرابع من عام 2020.

-انخفضت نسبة المتعطلين إلى 43,2٪ بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 45,7٪ بالـربع السابق.

- سجلت الفئة العمرية ( 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 61,0٪ .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن معدل البطالة سجل 7,4٪ من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 7,2٪ فى الربع الرابع من عام 2020 بإرتفاع قدره 0,2 ٪، وبانخفاض قدره 0,3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع نتيجة الموجه الثانية لفيروس كورونا التى بدأت فى يناير 2021 وهى بداية فترة جمع البيانات وبالتالى انخفضت أعداد المشتغلين.

وسجل تقدير حجم قـوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29,965 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض مقدارها 2,3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,034 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16,250 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.

وأرجع جهاز الإحصاء سبب ذلك الانخفاض إلي انخفاض أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا.

وسجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4٪ من إجمالى قوة العمل (1,343 مليون ذكور ،812 ألف إناث) مقــابـل 2,166 مليون متعطل فى الربع الرابع 2020 بانخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5٪، وبـإنخفاض قــدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,6٪.

وبلغ عدد المشتغلين بلغ 27,129 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2020 بينما كان 27,799 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إنخفاض 2,4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,590 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,539 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الإنخفاض إلي عودة الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرارا بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا.