الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شهيد وإصابات بالاختناق فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

فلسطين
فلسطين

استشهد مواطن فلسطينى مساء اليوم الثلاثاء، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، متأثرا بجروح أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على الحي.

وباستشهاد المواطن يرتفع عدد شهداء اليوم في القطاع إلى خمسة، وإجمالي شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أمس إلى 29 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، إضافة إلى 152 مصابا.

فيما أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت على المدخل الجنوبي قرب حاجز النشاش العسكري المقام على أراضي المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني، ما أدى الى إصابة شاب في القدم.

وشهد المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم مواجهات عقب مسيرة جماهيرية انطلقت من منطقة باب الزقاق إسنادا ودعما للقدس وغزة، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات اندلعت بين الاحتلال وعدد من الشبان، وأطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، من جهتها، عن قلقها من اتساع دائرة العنف في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن الأولوية على المدى القصير هي وقف التصعيد، ثم لعب دور وساطةٍ أميركي بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدى القريب، مشيرا إلى ضرورة اتجاه جميع الأطراف إلى الهدوء وخفض التصعيد.

فيما شهدت أحياء ومناطق الثوري وبطن الهوى والرام وباب العامود مواجهات، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الشارع الرئيسي في حي الثوري بالقدس، كما أغلقت معبر كرم أبوسالم التجاري الوحيد في القطاع، حتى إشعار آخر.

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