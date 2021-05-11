الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالاً هاتفيًّا بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر، معربًا عن تمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات بالخير والسلام والاستقرار. 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذه الأيام بفترة الخماسين المُقدسة التي تبدأ منذ عيد القيامة وحتى عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

أخبار الكنيسة البابا تواضروس الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أول أيام عيد الفطر المبارك 2021

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