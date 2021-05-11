الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دوشكا» السوفيتى.. قاهر الطائرات وداعم المشاة

سلاح دوشكا
سلاح دوشكا

يعد سلاح «دوشكا» أحد أهم الرشاشات السوفيتية الثقيلة المضادة للطائرات، وصممت النسخة الأصلية منه على يد اللواء السوفيتى فاسيلى دجتيريوف، ثم تم تطويره بالتعاون مع مصمم الأسلحة جينادى شباجين.

ونجح مصمم «دوشكا» فى إظهاره للنور عام ١٩٣٠، وأنتج السلاح بكميات صغيرة خلال الفترة ١٩٣٣-١٩٣٥، وكانت تتم تغذية البندقية من طبل بـ٣٠ طلقة فقط، ومن ثم وضعت شركة Shpagin آلية تغذية بشريط حزامى يحتوى على ٥٠ طلقة فى عام ١٩٣٨، وتم اعتماد البندقية «دوشكا» فى عام ١٩٣٨. 

وبعدها أصبح السلاح السوفيتى مدفعًا رشاشًا ثقيلًا فى الحرب العالمية الثانية، ويعادل فى الولايات المتحدة سلاح براوننج M2، إلى خلاف كونه سلاحًا مضادًا للطائرات، ويتم تركيبه على حامل ثلاثى الأرجل أو على الشاحنة GAZ-AA.

وفى وقت متأخر من الحرب العالمية، تم تركيب «دوشكا» على قباب الدبابات «IS-2» والمدافع ذاتية الحركة ISU-152، باعتباره سلاح دعم للمشاة، وفى عام ١٩٤٦ تم إدخال «دوشكا» حديث الإصدار، وتم استبدال معظمه بتصاميم أكثر حداثة، ولا يزال واحدًا من الرشاشات الثقيلة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.

وحظى هذا الرشاش بشهرة كبيرة فى العديد من الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، ومنها مصر، وأطلق عليه اسم «دوشكا»، ويتم تصنيع السلاح حاليًا بموجب ترخيص فى عدد من البلدان، منها جمهورية الصين الشعبية وباكستان وإيران ورومانيا، ويستخدم كسلاح مضاد للطائرات ولدعم المشاة وينصب على ظهر المدرعات والسفن صغيرة الحجم.

للرشاش مواصفات فنية تكتيكية عديدة، فالرشاش عيار ١٢.٧ مم طولى و١٦٢٥ مم، وتصل سرعة الرمى فيه إلى ١٢٥ طلقة دفعة واحدة فى الدقيقة، بسعة مخزون ٥٠ طلقة، ووزن ٣٤ كجم، ويحمله فردان، وسمك الدرع الذى يتم اختراقه من مسافة ٥٠٠ متر ١٦ مم، ومدى الرمى ٣٥٠٠ متر، وارتفاع للأهداف الجوية المصابة ٢٥٠٠ متر.

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