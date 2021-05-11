النقيب ماجد عبدالرازق.. شهيد زوج ابنة شهيد

الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث قسم النزهة بمديرية أمن القاهرة، صعدت روحه إلى بارئها على يد مجموعة إرهابية عام ٢٠١٩، أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة المباحث بقيادة الرائد «عبدالرازق» وتفقده الحالة الأمنية بشارع طه حسين، لاحظ توقف سيارة سوداء اللون فى مكان مظلم، تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون عليها أرقام مدونة بخط اليد، يستقلها عدد من الأشخاص، فاستشعر بحكم عمله أنهم يمثلون خطرًا على الأمن العام، وأن من واجبه استكشاف الأمر وفحصهم.

بالفعل اقترب النقيب «عبدالرازق» وبصحبته القوة الأمنية تجاه السيارة المشتبه بها، إلا أن مستقلى السيارة بادروا بإطلاق الرصاص، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة فردى شرطة، إضافة إلى استشهاد قائد السيارة.

الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق تخرج فى كلية الشرطة عام ٢٠١٣، والتحق بقسم شرطة عين شمس بدرجة «معاون مباحث».

فى عام ٢٠١٧ تزوج ابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام ٢٠١٥ على يد عناصر إرهابية أطلقوا الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية، وتم تكريم الشهيد لتميزه فى عمله من قبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

قبل استشهاده بأسبوع رزقه الله بطفله ماجد، فكان يوم الاحتفال بـ«سبوع» نجله هو اليوم نفسه الذى ارتقت فيه روحه.

وقال والد الشهيد عن نجله إنه كان يتمنى نيل الشهادة فى سبيل الله، وأن العين التى باتت تحرس فى سبيل الله يظلها المولى بظله يوم لا ظل إلا ظله.

وأكد والد الشهيد أن ابنه «فى الجنة بإذن الله»، مضيفًا أنه علم بخبر استشهاد ابنه أثناء تفقده الحالة التعليمية بإحدى المدارس التى يتولى الإشراف عليها، بحكم عمله موجهًا بوزارة التربية والتعليم.

وقال إن الشهيد تزوج قبل عام ونصف العام من استشهاده، ورزقه الله بطفله قبل استشهاده بأسبوع، وأنه كان يرغب دائمًا فى الشهادة، مرددًا خلال نصحه له بالحذر، أن الأعمال بيد الله.