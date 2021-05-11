رشا قلج تعلن توصيات المؤتمر الثامن لمؤسسة «ميرك» الخيرية

‎ ‎أعلنت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري، ورئيس مؤسسة ميرك الدولية الخيرية توصيات أعمال مؤتمر القمع الثامن لمؤسسة ميرك الخيرية التي عُقدت خلال الأيام الماضية بالشراكة مع حكومة جمهورية زامبيا، حيث تم عقد المؤتمر على منصة افتراضية، وافتتحه "إدغار شاغوا لونغو"، رئيس زامبيا مع البروفيسور الدكتور "فرانك ستانجينبيرج هافركامب"، رئيس ومالك شركة ميرك الألمانية والذي ترأسته كل من والسيدة استر لونغو، السيدة الأولى لزامبيا و الدكتورة رشا كيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك.

‎وقالت الدكتورة رشا قلج ، عضو مجلس الشيوخ: نحن فخورون بالترحيب ‎بضيوفنا الكرام والمتحدثين الرئيسيين، السيدات الأوائل من 17 دولة أفريقية من أنغولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا، وغينيا كوناكري، وليبيريا، وملاوي، وموزمبيق، وناميبيا، والوزراء الأفارقة من مختلف القطاعات من أكثر من 25 دولة، وتم مناقشة استراتيجيتنا لتنمية الرعاية الصحية وتدريب المئاتت من الخبراء الطبيين المدربين المتخصصين ليكونوا الأوائل في بلدانهم والمبادرات لكسر وصمة العقم ودعم تعليم الفتيات.

‎وأضافت "قلج": نؤمن دائمًا بأهمية بناء تدريب الاطباء و الكوادر الطبيه و تنميه الرعاية الصحية من خلال توفير التدريب لمقدمي الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية، أيضًا كاستجابة لوباء COVID 19 ، اعتمدنا استراتيجية التعليم الطبي عبر الإنترنت حتى نتمكن من مواصلة جهودنا لبناء قدرات الرعاية الصحية؛ و أنا فخور جدًا بأننا قدمنا ​​حتى الآن لأكثر من 1100 طبيب من 42 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تدريب تخصصي لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام في مجالات متعددة مثل الأورام والسكري وطب القلب والأوعية الدموية الوقائي، طب الغدد الصماء، الطب الجنسي والإنجابي ، الرعايه المركزه، الطب التنفسي، طب الإنجاب والخصوبة ، ليكونوا الأوائل في بلدانهم، علاوة على ذلك قمنا الآن بتقديم المزيد من المنح الدراسية للأطباء الشباب في العديد من التخصصات الجديدة المهمه لمعظم الدول في انحاء إفريقيا وآسيا ".

‎فيما قال رئيس زامبيا "إدغار شاغوا لونغو" خلال كلمته الافتتاحية : "أنا سعيد للغاية لاستضافة هذا المؤتمر الهام مع مؤسسة ميرك ، شريكنا الاستراتيجي. إنه لشرف عظيم أن أفتتح المؤتمر جنباً إلى جنب مع السيدات الأوائل في إفريقيا. أنا على يقين من أن هذا المؤتمر سيساعدنا على استكشاف المزيد من فرص الشراكة وتقديم فرص جديدة للتعاون في مجال التنميه الصحية والتوعيه المجتمعيه لكسر وصمة العقم بالاضافه الي دعم تعليم الفتيات ".