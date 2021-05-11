الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزي يكشف تفاصيل ارتفاع معدلات السيولة المحلية

طارق عامر
طارق عامر

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حصلت "الدستور" على نسخة منه، عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 484.4 مليار جنيه،بمعدل 10.7% خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2020/2021  لتصل الى 5 تريليون جنيه  بنهاية فبراير 2020.

وقد انعكست الزيادة في نمو  اشباه النقود بنحو 423.3 مليار جنيه بمعدل 12.3% بمقدار 61 مليار جنيه.

وتعد الزیادة في أشباه النقود محصلة لارتفاع الودائع غیر الجاریة بالعملة المحلیة بنحو ٤٤٥٫٥ ملیار جنیه بمعدل ١٦٫٠ ٪، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبیة بما یعادل ٢٢٫٢ ملیار جنیه بمعدل ٣٫٣ ٪. أما الزیادة في المعروض النقدى فقد جاءت نتیجة لتصاعد الودائع الجاریة بمقدار ٤٤٫٥ ملیار جنیھ بمعدل ٩٫٢ ٪، والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقدار ١٦٫٦ ملیار جنیھ بمعدل ٢٫٨%.

 

وفي سياق متصل؛ وجه البنك المركزي المصري، البنوك بضرورة ضخ الكاش في ماكينت الصراف الآلي على مدار أيام إجازة عيد الفطر التي تبدأ من الاربعاء و تنتهي الأحد بالبنوك وذلك لتوفير احتياجات العملاء من النقود طوال ايام اجازات الفروع مع مراعاة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحد من التزاحم.

 

وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إلى وصول إجمالي حجم النقد المصدر والمتداول  من البنك المركزي إلى 659 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021، منها 4.4 مليار جنيه من فئة خمسة جنيهات،و6.4 مليار جنيه من فئة 10 جنيهات و8.8 مليار جنيه من فئة 20 جنيهًا و31 مليار جنيه من فئة 50 جنيهًا، و176 مليار جنيه من فئة 100 جنيه، و429 مليار جنيه من فئة 200 جنيه.

وتعاود البنوك العمل بمواعيدها الطبيعية يوم الإثنين المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لتعاود الفروع العمل بكامل قوتها على ان تؤدي ماكينات الصراف الآلي دورها كاملا خلال أيام الإجازات بالاضافة الى سريان العمل بخدمات و تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وغيرها من الخدمات التي يستطيع العميل من خلالها قضاء احتياجاته دون الحاجة لفروع البنوك.

الدكتور محمد معيط وزير المالية البنك المركزي المصري السيولة المحلية الودائع أزمة الدولار

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