الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: افتتاحات الرئيس بقناة السويس نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي

النائب محمد الكومي
النائب محمد الكومي

أشاد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من مشروعات تطوير قناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تعد نقلة نوعية يشهدها المجرى الملاحي، وتؤكد أيضًا مواصلة القيادة السياسية العمل على تعزيز استكمال المشروعات القائمة وتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الجديدة التي من شأنها تعزيز دور القناة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي منافس، بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم.

 

وأضاف «الكومي»، أن تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس سيساهم في دفع حركة التنمية الاقتصادية في المناطق على طول القناة في ضوء المشروعات التنموية العملاقة الجديدة، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة الماضية شهدت قناة السويس تدشين العديد من المشروعات والتي غيرت معالم المنطقة وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية.

 

ووصف عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس السيسي اليوم، حول أزمة «سد النهضة» بأنها رسالة طمأنة للشعب المصري تؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها المائية و لديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك، وتأكيد على أن الدولة المصرية ترفض تمامًا أي إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر.

 

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس.

 
وقال الرئيس السيسي، إن "هيئة قناة السويس هيئة عملاقة كبيرة ولها رؤية فى المرفق والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم مع تطور حركة التجارة فى العالم.. عمل تحسين لحركة المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى اللى حصل فيه مشكلة السفينة الجانحة فى آخر 50 كيلو حتى خليج السويس.. كنت أتمنى أن اللى يعمل الشغل كله الهيئة.. عندنا كراكات كتيرة وعملاقة وفيه كراكة فى شهر 8.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مفاوضات سد النهضة، قائلا: "هقول حاجة واحدة للمصريين.. اقلقوا ده طبيعى.. مسار التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج.. ثقوا فى الله وفى بلدكم وفى قدرتها".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه، قائلا: "حقوقنا المائية مش ممكن حد يتجاوزها.. بس محدش يستعجل كل حاجة.. التفاوض عملية صعبة وشاقة.. وخلال الفترة الماضية استقبلنا مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي.. والرئيس الكونغولى من أجل هذا الموضوع".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات تطوير قناة السويس المجرى الملاحي المشروعات القومية حركة التنمية الاقتصادية الحقوق القانونية والتاريخية مصر والسودان مياه النيل

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