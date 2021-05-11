نفذت تهديدها.. صواريخ حماس تضرب "جوش دان" بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، قبل قليل، بأن كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نفذت تهديداتها وأطلقت في تمام الساعة 9 إلا ربع مساء اليوم، بتوقيت القدس، وابلا كثيفا على غوش دان ومستوطنتي شفيلة وشارون في تل أبيب.

تل أبيب تتعرض لهجوم صاروخي

تتعرض إسرائيل الليلة (الثلاثاء) لهجوم صاروخي عنيف من قبل حركة حماس في قطاع غزة، حيث تم إطلاق عشرات الصواريخ في وابل مستمر من الساعة 20:46 بتوقيت القدس نحو عدة مناطق في جوش دان والجنوب وشارون.. وسمع صوت اعتراضات كثيرة فوق تل أبيب وفي مناطق أخرى كثيرة، وتصاعد الدخان في حولون، ربما نتيجة إصابة مباشرة.

اعتراض فوق أشدود

في وقت سابق، بعد أن تحطمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي لبرج مكون من 13 طابقا في مدينة غزة الليلة، هددت المنظمات في قطاع غزة بإطلاق النار في اتجاه تل أبيب، وهدد متحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بذلك في الساعة 9 مساءً، بالإضافة إلى تهديدات حماس التي نشرت في وقت سابق، وحسب التهديدات فإن تل أبيب بؤرة ضربة صاروخية أكثر شدة مما كانت عليه في عسقلان.

وتم إطلاق الصاروخ باتجاه البرج المكون من 13 طابقًا الذي يسمى برج النادي في مدينة غزة كجزء من إجراء "النقر على السطح"، حيث يتم تخصيص وقت لإخلاء المبنى.. وتُظهر وثيقة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن حارس المبنى يتحدث إلى ممثلي الجيش الإسرائيلي متسائلاً أمامهم متى يعتزمون قصف المبنى.

ولقيت امرأتان إسرائيليتان مصرعهما ظهرا في قصف كثيف على عسقلان، إحداهما عاملة أجنبية من الهند، وهي أم لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وخلال اليوم الأخير، تم إطلاق قرابة 480 صاروخا من غزة إلى إسرائيل.

حماس تنفذ تهديدها

جاء تهديد حماس بعد موجة من الهجمات للجيش الإسرائيلي استهدفت مباني في مدينة غزة، حيث اغتيل زعيم حماس إياد العضلة، وهو أيضًا قائد المنظمة المضادة للدبابات في مدينة غزة.. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان مسئولا عن عدة هجمات مضادة للدبابات في الأراضي الإسرائيلية، وإن التشكيل الذي يترأسه كان جاهزا لمهاجمة مخطط مضاد للدبابات وقت الاغتيال.. وقالت مصادر فلسطينية إن عدة أشخاص قتلوا في الهجمات.