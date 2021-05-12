نقدم لكم موعد أذان صلاة المغرب، اليوم الأربعاء 12-5-2021، والذي تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل المسلمين، وذلك لانتهاء شهر رمضان الكريم على أن يكون اليوم هو آخر أيام الصيام وآخر أيام شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على جميع المسلمين.

موعد آذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات



وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة، اليوم الأربعاء 12-5-2021، موعد اآذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات، حرصًا من المسلمين على معرفة توقيتات الصلاة دائمًا، خاصة صلاة المغرب؛ نظرًا لأنه وقت إفطار المسلمين.

موعد آذان صلاة المغرب اليوم الأربعاء 12-5-2021



موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والجيزة (6:28 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في الإسكندرية (6:47 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في أسيوط (6:35 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في أسوان (6:58 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في بني سويف (6:36 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في دمنهور (6:44 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في الفيوم (6:39 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في دمياط (6:39 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في الإسماعيلية (6:36 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في الغربية (6:41 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في بورسعيد (6:37 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في شرم الشيخ (6:23 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب اليوم



موعد آذان صلاة المغرب في السويس (6:34 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في المنصورة (6:40 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في المحلة الكبرى (6:41 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في طنطا (6:41 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في المنيا (6:41 مساءً).

موعد آذان صلاة المغرب في العريش (6:31 مساءً).

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موعد آذان صلاة المغرب في رفح (7:29 مساءً).