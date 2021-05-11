خالد بن سلمان: السعودية ستبقى إلى جانب العراق بأخوّة من القلب

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستبقى إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب.

وقال خالد بن سلمان في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر، إنه خلال زيارته إلى العراق الشقيق، تشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، وتمنياتهما له والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرض معه العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها.

وأشار خالد بن سلمان إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، حيث بحث معهم آفاق التعاون والتنسيق بين العراق والسعودية وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

وأضاف: "لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب".

الكاظمي: علاقات السعودية والعراق تشهد خطوات مثمرة

وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقي، أعلن في وقت سابق أن مصطفى الكاظمي، بحث اليوم مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ملفات عدة بينها التعاون الأمني في مجال الحرب على داعش الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي إن مصطفى الكاظمي، أكد أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق الى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى.

وأوضح الكاظمي أن المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية بين السعودية والعراق تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها.

وأشار الكاظمي إلى توجيهاته إلى القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي.