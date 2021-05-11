الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

محمد بن زايد والسيسي
محمد بن زايد والسيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ومعربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.


وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.
 

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