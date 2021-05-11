محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى، مساء الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ومعربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بكل التقدم والازدهار.



وأعرب الرئيس عن خالص تقديره للشيخ محمد بن زايد للفتة الكريمة داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وشعبها الشقيق والأمة الإسلامية باليُمن والبركات.

