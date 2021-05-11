الاحتلال يستهدف برجًا سكنيًا في غزة.. وتهديد فلسطيني بقصف تل أبيب (فيديو)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا، منذ قليل، استهدف بنية سكنية تحمل اسم "برج هنادي"، داخل قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى إنهياره بالكامل.

إسرائيل تستهدف برجًا سكنيًا في غزة

واستهدف طيران الجيش الإسرائيلي، طراز "F 16"، برج هنادي السكني في قطاع غزة، والمكون من 13 طابقا، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وجاء ذلك القصف بعد تهديدات كتائب القسام- الذراع العسكرية لحركة حماس- بتوجيه ضربة صاروخية قاسية ضد تل أبيب، حال استمر الطيران الإسرائيلي في استهداف البنيات السكنية.

https://twitter.com/kann_news/status/1392169110893645827?s=19

الحركات الفلسطينية تهدد بقصف تل أبيب

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات المشتركة للحركات الفلسطينية استعدادها لضرب تل أبيب بضربات قاسية تفوق الضربة التي تم توجيهها لمستوطنة عسقلان المحتلة ردا على استهداف الأبراج والمدنيين في قطاع غزة المحاصر.

واستهدف الحركات الفلسطينية، ظهر اليوم، مستوطنة عسقلان بـ137 صاروخا من العيار الثقيل خلال 5 دقائق.

عودة سياسة الاغتيالات لقادة الحركات الفلسطينية في غزة

وفي سياق متصل، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات عنيفة ضد قطاع غزة المحاصر، منذ أمس الاثنين، في تصعيد متبادل مع الحركات الفلسطينية، خاصة حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم، اغتيال سامح المملوك قائد وحدة الصواريخ في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خلال قصف ضد قطاع غزة المحاصر.

وأكد الجيش الإسرائيلي والشاباك أن عملية الاغتيال تمت في إطار هجوم على منزل كان يقيم فيه كبار أعضاء الحركة الفلسطينية، وأن أعضاء كبارا آخرين في التنظيم تم اغتيالهم.

توجه إسرائيلي لتكثيف القصف ضد غزة

كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقد، اليوم، اجتماعا لتقييم الوضع في القيادة الجنوبية، بشأن التصعيد الحالي على الحدود مع قطاع غزة المحاصر، قائلا إن تل أبيب ستزيد من حدة ومعدل الهجمات ضد غزة.

ووجّه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باستدعاء خمسة آلاف جندي احتياط.

وكذلك، عقد أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جلسة لتقييم الوضع أمنيا، أمس الثلاثاء، وأوعز بمواصلة قصف غزة بالإضافة إلى توسيع الغارات لتطال أهداف أخرى.

وأمر كوخافي بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات ومواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.