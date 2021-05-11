الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تدعو لوضع القضية الفلسطينية على رأس قائمة الاهتمامات الدولية

صبري بوقدوم
صبري بوقدوم

شدد صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على إخراج القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية لتسيير النزاعات ووضعها على رأس قائمة اهتمامات المجموعة الدولية للإسراع في ايجاد حل عادل وشامل ونهائي يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وقال بوقدوم، في مداخلته في الاجتماع الافتراضي الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث التحرك العربي في مواجهة جرائم الاحتلال في فلسطين، إنه "يتوجب علينا تكثيف الجهود على وجه السرعة،
لحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان
وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".


وأضاف: "حساسية المرحلة تستوجب علينا نبذ الفرقة والعمل على بعث روح التضامن العربي والإسلامي وتجاوز كل الخلافات والصراعات الهامشية، من أجل ضمان الانسجام والتوافق الضروريين لنصرة القضايا المركزية لعالمينا
العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية".


كما أعرب الوزير الجزائري عن أمله في ان تترجم مواقف الإدانة ومشاعر الاستهجان التي تحذو الجميع إلى مخرجات عملية "نسعى من خلالها بصوت موحد لنصرة أشقائنا الفلسطينيين ووضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرضون له".
 

ونوّه إلى أن القصف الوحشي والهمجي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر إلى جانب الجرائم العنصرية والمتطرفة وحملات التهويد وطمس الهوية العربية لبيت المقدس، ليست حديثة العهد أو وليدة اللحظة، انما تمثل جوهر سياسة الاحتلال المقيتة التي يجري تنفيذها على مرأى ومسمع الجميع في ظل غياب صارخ للمساءلة الدولية.
 

وجدد بوقدوم دعم الجزائر اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني من أجل تمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وكذا مبادرة السلام العربية.

بوقدوم وزير الخارجية الجزائري القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدول العربية قطاع غزة

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