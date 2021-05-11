«مشروع الخيالة».. كيف واجهت الدولة المناطق العشوائية غير الآمنة؟

خاضت الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات التنموية في مجال الإسكان والتخلص من العشوائيات صاحبة الخطورة، ويعتبر قطاع الإسكان والتعمير من أكبر القطاعات التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة في مجال التطوير والقضاء على المناطق العشوائية، فهذا الملف ضمن ملفات الأولوية والاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووضعت الدولة خطة طموحة للقضاء على المناطق العشوائية خاصة في القاهرة، من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات لأهالي المناطق العشوائية، فمن ضمن المناطق التي بدأ تطويرها مؤخرًا منطقة الخيالة والتي تقع بالقرب من عين الصيرة.



ويعتبر مشروع «الخيالة» إحدى المناطق بمحافظة القاهرة التي يعمل على تطويرها صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة القاهرة، لتسكين أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة

يتكون المشروع من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية، والتكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 853 مليون جنيه

وتبلغ مساحات الوحدات 60 مترًا، ويعد المشروع إحدى البدائل لسكان عزبة خيرالله والمناطق المجاورة لها.

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