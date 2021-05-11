الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كبير على كحك العيد في مطروح: الأسعار تبدأ من 35 - 50 جنيهًا (فيديو)

اقبال المواطنين علي
اقبال المواطنين علي شراء كعك العيد بمطروح

شهدت مدينة مرسي مطروح، الثلاثاء، إقبال كبير من المواطنين على شراء كحك العيد قبل انتهاء شهر رمضان، ورصدت (الدستور) حركة البيع والشراء وأشهر الأنواع التي يقبل عليها الجمهور. 

وأكد أحمد علي، صاحب أحد المخابز بمطروح، لـ"الدستور، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا خلال تجهيز وتصنيع كحك العيد حيث يتم الالتزام بارتداء الكمامات وواقي اليد.

أوضح أنه هناك إقبال كبير من المواطنين علي شراء كحك العيد حيث تبدأ أسعاره من 35 - 40 جنيهًا، بينما يبلغ سعر البسكوت 40 جنيهًا، والبيتفور 50 جنيهًا: “يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء..ربنا يحفظ مصر".

كان محافظ مطروح، أكد في بيان الثلاثاء، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات لحلها.

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