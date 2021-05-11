الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات استعدادا لعيد الفطر بالأقصر

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة التاسعة مساء، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محسن الشامي مدير إدارة الأزمات بديوان المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات لحل أي مشكلات أولا بأول على رقم الهاتف 095237490، مشيرا إلى أن الغرفة مرتبطة بغرف عمليات فرعية بكل مركز ومديرية، كما أنها مرتبطة بغرفة عمليات مجلس الوزراء.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكافة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وحظر إقامة أي تجمعات أو احتفالات جماهيرية، والالتزام بتوقيت غلق الأنشطة المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة الـ٩ مساءً ، كما شدد على ضرورة التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حسم حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد, ورصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الأقصر، بجميع المواطنين بضرورة استمرار التعاون والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية،  وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من أجل العبور من تلك المرحلة بسلام.

الأقصر غرفة عمليات رفع درجة الاستعداد مواجهة فيروس كورونا مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والخميس أول أيام عيد الفطر

الإفتاء: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

الآثار: اكتشاف 250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

الاحتلال يستهدف برجًا سكنيًا في غزة.. وتهديد فلسطيني بقصف تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة لاتنام فيها إسرائيل: التسلسل الزمني لهجمات حماس على تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 مواطنين من بلدة الطور بالقدس

عودة الاغتيالات.. جيش الاحتلال و«الشاباك» يعلنان استهداف قادة في الجهاد الإسلامي