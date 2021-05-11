الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية بشأن فلسطين

البرلمان العربي يرحب باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمخرجات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية التي عقدت اليوم بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح، والذي يعد تحركا جادا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأعرب "العسومي"؛ عن ترحيبه بدعوة الجامعة العربية للبرلمان العربي للتحرك العاجل مع برلمانات الدول المؤثرة لتنفيذ قرارات وزراء الخارجية، مؤكداً أن البرلمان العربي لن يألو جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة القدس وهو ما يتسق مع التحرك العاجل للبرلمان العربي بعقد جلسة طارئة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس انطلاقا من قيامه بمسئوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أن البرلمان العربي قد اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لاتخاذ موقف حازم وموحد أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسيين وحقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي يوم الاربعاء الموافق 19 مايو 2021م بالقاهرة- جمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد  عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن عقد  هذه الجلسة الطارئة، يأتي انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

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