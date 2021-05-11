الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الشباب يتابع ملف تطوير استاد النادي المصري ببورسعيد

جولة وزير الشباب
جولة وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي، الوضع الحالي لمنشأت النادي والمداخل والمخارج، بحضور محافظ بورسعيد وعدداً من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة.

وكان اجتماعاً مغلقاً قد جمع الوزير أشرف صبحي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتضمن مناقشة الخطوات التي يجب أن تتم في ملف تطوير استاد بورسعيد،  ويعد مطلباً شعبياً جماهيرياً لأبناء بورسعيد.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،  اليوم، أثناء زيارته للمحافظة  لمناقشة إجراءات تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإنشاء ستاد النادي المصري، حيث تم عقد اجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس.

 

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اسرفتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء استاد النادي المصري بشارع 23 يوليو استاد بورسعيد

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