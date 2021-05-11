وزير الشباب يتابع ملف تطوير استاد النادي المصري ببورسعيد

شهد الدكتور أشرف صبحي، الوضع الحالي لمنشأت النادي والمداخل والمخارج، بحضور محافظ بورسعيد وعدداً من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة.

وكان اجتماعاً مغلقاً قد جمع الوزير أشرف صبحي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتضمن مناقشة الخطوات التي يجب أن تتم في ملف تطوير استاد بورسعيد، ويعد مطلباً شعبياً جماهيرياً لأبناء بورسعيد.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، أثناء زيارته للمحافظة لمناقشة إجراءات تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإنشاء ستاد النادي المصري، حيث تم عقد اجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس.

IMG-20210511-WA0156

IMG-20210511-WA0151

IMG-20210511-WA0155

IMG-20210511-WA0153

IMG-20210511-WA0152

IMG-20210511-WA0150

IMG-20210511-WA0154

IMG-20210511-WA0148