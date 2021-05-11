الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس والحكومة بعيد الفطر

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 

وقال رئيس الجامعة في برقيته: «يسعدنى ويشرفنى أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بأسمى آيات الاعتزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات وخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقكم الله فى تحقيق كل الآمال والتقدم والرفعة والرفاهية وأن يحفظكم الله قائدا لمصر».

كما أرسل رئيس الجامعة برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات. 

كذلك أرسل طنطاوي ببرقيتى تهنئة إلى شيخ الأزهر الشريف ومفتى الديار المصرية جاء فيها: «يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على فضيلتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات». 

كما بعث رئيس جامعة الوادى الجديد وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة ببرقية تهنئة إلى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية والدينية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر جاء فيها: «يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لمعاليكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن العاملين بجامعة الوادى الجديد بأسمى آيات الإعتزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات وخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وأن يوفقكم الله فى تحقيق كل الآمال والتقدم والرفعة والرفاهية لأبناء الوادى الجديد».

برقية تهنئة السيسي عيد الفطر المبارك بعث رئيس جامعة الوادي الجديد

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