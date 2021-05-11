رسميًا .. الخميس أول أيام عيد الفطر 2021

كشفت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، خلال كلمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بث مباشر على التليفزيون المصري.

موعد أول أيام عيد الفطر 2021

وأعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2021، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام يوم الخميس القادم الموافق 13 مايو ميلاديًا.

وفى ذات السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال حيث يوافق يوم الخميس القادم أول أيام شهر شوال الموافق 13 مايو.

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية في الإمارات أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

كما أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية، اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

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غدًا الثلاثاء بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شوال( عيد الفطر المبارك ) وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في كلمة لـ أ.د شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية

وكذلك في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة على الصفحات في الرابط التالي:https://t.co/9aK4V7a7wg — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) May 10, 2021



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