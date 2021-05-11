الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميًا .. الخميس أول أيام عيد الفطر 2021

عيد الفطر
عيد الفطر

كشفت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، خلال كلمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بث مباشر على التليفزيون المصري.

موعد أول أيام عيد الفطر 2021

وأعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2021، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام يوم الخميس القادم الموافق 13 مايو ميلاديًا.

وفى ذات السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال حيث يوافق يوم الخميس القادم أول أيام شهر شوال الموافق 13 مايو.

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية في الإمارات أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

كما أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية، اليوم الثلاثاء،  أن غدا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.

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 مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 فى جميع المحافظات والمدن المصرية

اسم المحافظةتوقيت صلاة عيد الفطر
القاهرة5:28 ص
الجيزة5:28 ص
الإسكندرية5:31 ص
بورسعيد5:21 ص
العريش5:16 ص
السويس 5:23 ص
مدينة الطور5:22 ص
مدينة سانت كاترين5:20 ص
شرم الشيخ5:20 ص
مدينة طابا5:14 ص
دمنهور5:29 ص
سوهاج5:32 ص
أسيوط5:33 ص
المنيا5:33 ص
بني سويف5:30 ص
كفر الشيخ5:27 ص
شبين الكوم5:28 ص
بنها5:27 ص

 

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