رسميًا .. الخميس أول أيام عيد الفطر 2021
كشفت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، خلال كلمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بث مباشر على التليفزيون المصري.
موعد أول أيام عيد الفطر 2021
وأعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2021، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر لهذا العام يوم الخميس القادم الموافق 13 مايو ميلاديًا.
وفى ذات السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات موعد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال حيث يوافق يوم الخميس القادم أول أيام شهر شوال الموافق 13 مايو.
كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية في الإمارات أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر
كما أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية، اليوم الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر.
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مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 فى جميع المحافظات والمدن المصرية
|اسم المحافظة
|توقيت صلاة عيد الفطر
|القاهرة
|5:28 ص
|الجيزة
|5:28 ص
|الإسكندرية
|5:31 ص
|بورسعيد
|5:21 ص
|العريش
|5:16 ص
|السويس
|5:23 ص
|مدينة الطور
|5:22 ص
|مدينة سانت كاترين
|5:20 ص
|شرم الشيخ
|5:20 ص
|مدينة طابا
|5:14 ص
|دمنهور
|5:29 ص
|سوهاج
|5:32 ص
|أسيوط
|5:33 ص
|المنيا
|5:33 ص
|بني سويف
|5:30 ص
|كفر الشيخ
|5:27 ص
|شبين الكوم
|5:28 ص
|بنها
|5:27 ص