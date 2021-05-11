السيطرة على حريق مصنع فوانيس بالمطرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق نشب داخل مصنع فوانيس بمنطقة المطرية، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فوانيس بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين إصابة 11 شخصا بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



ـ نشأة الحماية المدنية

تعود نشأة الحماية المدنية إلى سنة 1931، وتحديد يوم عالمى لهم وهو 18 ديسمبر، وذلك بناء على القرار رقم 08 للجمعية العامة التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية.

ولرجل المطافئ معدات وأدوات تساعده فى مكافحة الحرائق وتحميه أيضا من الخطر الذى قد يقع فيه وهى:

1- مركبات الإطفاء: وهى "عربات" مجهزة بسلالم كبيرة وآلية ترتفع فى الهواء وقد يصل ارتفاعها إلى 45 مترا، ويعمل بواسطة محرك مركب على العربة نفسها أو سلالم جدارية، ولهذه المركبات (ست عجلات أو أربع عجلات)، وقد تكون المركبة مزودة بخراطيم ضخ ترتبط بخزان ماء خارجى، ومنها ما تكون محملة بصهريج ماء على متنها ومضخات قوية تدفع الماء بضغط يعادل 225كج/ سم2.

2- سلالم الإطفاء: وهى من الوسائل الأساسية المعتمدة فى إطفاء الحرائق وإنقاذ المحاصرين فى الأبنية المحترقة أيضا، ومن السلالم ما هو ثابت على المركبة يرفع ويمتد بمحرك قوى، ومنها ما هو قابل للحمل والنقل، بمختلف الأحجام والارتفاعات.

3- طائرات الإطفاء: وتستخدم فى إطفاء الحرائق خاصة حرائق الغابات والمصانع، وتزود بصهاريج أو عبوات لحمل المياه وإلقائها فوق بؤر الحريق، أو بحاويات لرش مواد مكافحة الحرائق بحسب أنواعها، وقد كان لمثل هذه الطائرات شأن مهم فى إطفاء حريق المفاعل النووى تشيرنوبل وحرائق الغابات فى دول كثيرة فى العالم.

4- ملابس الوقاية لرجل الإطفاء: تعتمد ملابس الوقاية الشخصية لرجل الإطفاء من أجل تجنب إلحاق أى إصابة به أو تعريض سلامته للخطر أثناء أدائه واجبه فى إطفاء الحرائق وإنقاذ المواطنين، ومن وسائل الوقاية الشخصية (الخوزة العريضة الحواف لحماية الرأس، ملابس جلدية، وكذلك الأقنعة الواقية من الغازات السامة والدخان).

5- الإمداد بالمياه: تعتبر أهم وسيلة للإطفاء، وفى حال عدم توفرها سيقف رجال الإطفاء حتما عاجزين عن إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى وسائل أخرى يستخدمها رجال الإطفاء منها شبكات الإنقاذ المصنوعة من نسيج شديد المتانة، وأجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية الضرورية لقيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ وتوجيه مركبات الإطفاء إلى مكان الحريق.