محافظ البحيرة يتفقد مستشفى دمنهور التعليمي ومعهد الأورام

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير جميع الخدمات والاعتمادات اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات وتقديم أفضل خدمات علاجية من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية، وكذا المتابعة الدورية وتحديد الإحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ اليوم بمستشفى دمنهور التعليم ومعهد الأورام، حيث استهل المحافظ جولته بمستشفى دمنهور التعليمى لتفقد بعض الأعمال بها، وتابع مركز تلقى علاج فيروس كورونا واطمئن على انتظام سير التطعيم وتوفير سبل الأمان والراحة للمواطنين، كما تفقد بنك الدم المزمع تدشينه بالمستشفى.

كما استمع المحافظ إلى الدكتور أسامة البلكى، مدير المستشفى خلال شرح تفصيلى بشأن جميع الأجهزة ووجه باستكمال التراخيص لسرعة بدء العمل ببنك الدم الخاص بالمستشفى.

كما تابع محافظ البحيرة جهاز فرم النفايات والتعقيم الجديد الخاص بالمستشفى ووجه باستكمال الاعمال لافتتاحه، وتفقد مقترح إنشاء بوابة جانبية للمستشفى لنقل المترددين على أماكن انتظار مع عمل الدراسات والرسومات اللازمة لسرعة إنهاء البوابة الجديدة لخدمة المرضى وذويهم والمترددين على المستشفى.

وزار محافظ البحيرة معهد الأورام بدمنهور وتفقد جهاز أشعة المسح الذري الجديد الذى يعد الأول من نوعه بمستشفيات البحيرة والوجه البحري بتكلفة 23 مليون جنيه واستمع الى شرح تفصيلى من الدكتور رجب شريف، مدير المعهد حول أهمية الجهاز ودوره فى خدمة مرضى السرطان والأورام وتشخيص ومتابعة مرضى الأورام وتوفير مشقة السفر إلى المحافظات الأخرى للتيسير على المرضى وذويهم.

كما قام محافظ البحيرة بتفقد المبنى الإدارى الجديد المقام بالجهود الذاتية بالمعهد ويتكون من دور أول مخصص كمركز لتلقى لقاح فيروس كورونا ودور آخر (مخازن) ومستلزمات و2 دور مكاتب إدارية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام وعادل عبد الكريم، رئيس مدينة دمنهور والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة والدكتورة نفين الكاتب، عضو مجلس النواب.