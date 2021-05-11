تخريج الدفعة الثانية والثالثة من برنامج تدريب الشباب الحرفي بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف الجهود لدعم الشباب وتقديم التيسيرات والتسهيلات لهم مع تأهيلهم لسوق العمل باعتبارهم قاطرة التنمية وأحد العوامل الأساسية فى دفع عجلة الانتاج.

وشهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الثلاثاء، احتفالية تخريج الدفعة الثانية ببرنامج تدريب الشباب الحرفي التى تم تنظيمها بمركز شباب السلام بادكو بإجمالي 41 شابًا من أبناء المركز ممن تم تدريبهم خلال دورة التدريب الحرفي الكهرباء لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية الممول من الحكومة والاتحاد الأوروبي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع المحافظة، بالتعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة رؤية حياة وTVET ومديرية الشباب والرياضة.

وقدمت نائب المحافظ التهنئة للشباب بإجتياز التدريب والتأهيل لسوق وتسليمهم شنطة معدات كاملة ونقلت لهم تهنئة وأمنيات اللواء هشام امنة محافظ البحيرة لهم بحياة عملية جديدة وسعيدة .

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود منظمة TVET ومؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" بالتنسيق مع كافة الجهود التى تقوم بها المحافظة لدعم وتنمية الشباب وتدريبهم،مشيرة أن المحافظة وبالتعاون مع كافة الجهات كانت قد قامت بالإعلان عن توفير فرص تشغيل ذاتي للشباب من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل على الحرف الخاصة بمجال الإنشاءات وبناء كوادر فنية ماهرة متخصصة من خلال برامج : التدريب على حرفة فني كهربائي إنشاءات "سلسيون"، والتدريب على حرفة فني سباك "صحي "، والتدريب على حرفة الدهانات.