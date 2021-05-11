الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الحرية المصري» يستنكر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

استنكر حزب الحرية المصري، ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات وجرائم تجاه المواطنين الفلسطينيين بالقدس المحتلة، ووقوفهم بالأسلحة أمام النساء والأطفال في مشهد يبعد كل البعد عن المعايير الإنسانية، ويضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط. 

وطالب الحزب في بيانه، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته نحو الإنسانية ممثلة في الشعب الفلسطيني، خاصة بعد ما رأيناه من مشاهد مؤسفة من اعتقال الفتيات والعنف والوحشية تجاه الأطفال، ولذلك يجب سرعة التدخل لوقف هذا الاعتداء الغاشم ومحاولة تهجير اصحاب الارض والقضية قسريا، مشيرا إلى أن الامر لم يتوقف عند هذا بل استوحش الجيش الاسرائيلي ليقتل الأبرياء بحي الشيخ جراح بالشهر الكريم، متغافلين عن جميع المواثيق والأعراف. 

وأكد الحزب على دعمه الشديد للقضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني إلى أن يتم حل القضية وعودة الارض إلى اصحابها، مطالبًا مجلس الامن بضرورة حماية المدنيين العزل في مدينتهم وضرورة حجب انتهاكات الجيش الاسرائيلي لحين انهاء هذه الأزمة، فما تقوم به اسرائيل جرائم حرب تجاه شعب يدافع عن ارضه وعرضه.

 

«حماة الوطن» يدين الانتهاكات الهمجية للاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى

وكان حزب حماة الوطن، قد أدان الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين و التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وقال الحزب، إن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ورفض الحزب كافة محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي. 

وأكد الحزب علي ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم. 

حزب الحرية المصري انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي أحداث القدس فلسطين مجلس الأمن إدانة انتهاكات الاحتلال

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