العراق: بدء سريان حظر التجوال لمكافحة كورونا منتصف الليل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق بدء سريان حظر التجوال الشامل في العراق عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء ولمدة عشرة أيام في أطار تدابير للحد من فيروس كورونا.

وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة أن تدابير مكافحة كورونا تتضمن منع السفر من وإلى الهند إلى إشعار آخر ومنع السفر للمجاميع السياحية كافة والسماح فقط بدخول البضائع عبر المنافذ واستثناء الإعلاميين ومنتسبي الدوائر الخدمية من حظر التجوال.

وسمحت قيادة العمليات المشتركة بعجلتين فقط لمرافقة الجنائز والسماح للأفران ومحلات البضائع لغاية السابعة مساءً والسماح للصيدليات المرخصة أثناء حظر التجوال وغلق الطرق كافة حتى مع إقليم كردستان والسماح فقط بنقل الوقود والبضائع وغلق مداخل بغداد والسماح فقط للفئات المستثناة من الحظر.

وذكر البيان سيتم قطع الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة باستثناء جسرين اثنين ونشر دوريات النجدة في الأحياء لمنع التجمعات ومنع التجمعات وغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي دور السينما والمتنزهات والمسابح وقاعات الأفراح القاعات الرياضية ومنع التجمعات البشرية بكافة أشكالها.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.