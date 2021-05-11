السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والخميس أول أيام عيد الفطر

تعذر رؤية هلال شوال في مرصد تمير، وبناء على ذلك يكون غدًا الأربعاء المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، حسبما أفادت صحيفة عكاظ السعودية، منذ قليل.

وكانت جمعية "آفاق" لعلوم الفلك بالطائف في السعودية، قد كشفت عن الحسابات الفلكية، أن "الثلاثاء، يوم التحري، حيث لن يكون هناك هلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، نظرًا لغروبه قبل الشمس بنحو 12 دقيقة، حسب أفق مكة المكرمة".

وأشارت إلى أن غدًا الأربعاء المتمم لشهر رمضان، فإن فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس نحو 39 دقيقة، وعمره يقدر حينها بنحو 21 ساعة، وارتفاعه عن الأفق 7.33 درجة، وإضاءة سطحه 0.6% من إضاءة القمر البدر، لافتة إلى أنها "فترة كافية لمشاهدته بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية".

وتوقعت "آفاق" أن "تكمل عدة شهر رمضان الـ30 يومًا، وأن الخميس 13 مايو هو غرة شهر شوال لهذا العام، في معظم الدول الإسلامية، إن لم يكن كلها.

دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر شوال

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال اليوم عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بدار الإفتاء.

وكشفت الحسابات الفلكية، أن الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

تعذر رؤية الهلال في دول أوروبية

وأعلنت السلطات الأسترالية، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون الخميس.

من جهته، أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أن شهر رمضان لهذا العام سيكون كما العام السابق ويتمم 30 يومًا وفق الحسابات الفلكية.

وأشارت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي إلى أن "موعد عيد الفطر في أستراليا 2021 سيكون الخميس الموافق 13 مايو 2021".