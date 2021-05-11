الثلاثاء 11 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الهند يغيب عن قمة مجموعة السبع بسبب كورونا

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لن يسافر إلى بريطانيا لحضور قمة مجموعة السبع الشهر المقبل بسبب وضع جائحة كورونا في بلاده.


وذكرت الوزارة في بيان "على الرغم من أننا نقدر دعوة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لرئيس الوزراء لحضور قمة مجموعة السبع كضيف خاص، إلا أنه نظرا لوضع كوفيد السائد، فقد تقرر عدم حضور رئيس الوزراء القمة بشخصه".


ويواجه مودي انتقادات لسماحه بتنظيم تجمعات ضخمة في مهرجان ديني وعقد مؤتمرات انتخابية كبيرة في الشهرين الماضيين، برغم زياد الإصابات. 


وقالت وزارة الصحة إن الإصابات اليومية الجديدة في الهند ارتفعت بواقع 329942 حالة اليوم الثلاثاء بينما زادت الوفيات 3876 حالة. 

 

ويبلغ إجمالي الإصابات في الهند الآن 22.99 مليون والوفيات 249992. 


ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من الزعماء قمة مجموعة السبع التي يرأسها جونسون في كورنوال في جنوب غرب إنجلترا في الفترة من 11 إلى 13 من يونيو .

 

إصابات الهند
وتواجه الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

قرارات الحكومة الهندية


وأمام هول مأساة فيروس كورونا، لم يبق أمام السلطات الهندية سوى الاستعانة بالجيش، إذ فتحت مستشفيات عسكرية أبوابها في محاولة للسيطرة على أكبر أزمة إنسانية تشهدها البلاد.


وهي خطوة تأتي بعد تزايد ما بات يسمى في الهند بطوابير الأكسجين، مئات من الناس يقفون بالساعات للحصول على اسطوانة أكسجين، قد تنقذهم أو تنقذ أحد أقربائهم من الفيروس، في وقت لاتزال غرف العناية المركزة غير قادرة على استقبال المزيد من المرضى.

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