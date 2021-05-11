الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمد فراج عن «لعبة نيوتن»: الشيخ «مؤنس» أرهقني نفسيا

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج

وصف الفنان محمد فراج، الذي جسد شخصية الشيخ مؤنس في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي يخوض به السباق الرمضاني 202، وأثار به جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بـ"المرهقة نفسيًا"، لأنه تضمن الكثير من الانفعالات على مدار فترات طويلة، مشيرًا إلى أن محطة الشيخ مؤنس في "لعبة نيوتن" مهمة للغاية في مسيرته الفنية.

وقال فراج لـ"الدستور"، أنه سعيد بردود وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، واستخدام كلماته كـ"استيكر" عبر موقع التواصل "واتساب"، وكان هذا مفاجئًا له لشخصية مؤنس، موضحًا أن هذا النجاح هو تتويج من الخالق على تعبه الشديد، وكرم كبير جدًا.

وأشار إلى أن شخصية مؤنس احتوت على ٧ جوانب، لذا كانت الشخصية مرهقة نفسيًا لأن تجسيد الشخصية كان على عامين بفترات مختلفة، لافتًا إلى أن العمل مع المخرج تامر محسن ممتع، متابعًا: "لما بشتغل معاه بعرف إننا هنجيب جون، وجون مختلف، كما أن كل العناصر في المسلسل تفوقت على نفسها في العمل من أكبر شخص إلى أصغر شخص".

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

لعبة نيوتن 

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

محمد فراج الشيخ مؤنس لعبة نيوتن رمضان أحداث مسلسل لعبة نيوتن

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والخميس أول أيام عيد الفطر

الإفتاء: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

الآثار: اكتشاف 250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

الاحتلال يستهدف برجًا سكنيًا في غزة.. وتهديد فلسطيني بقصف تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة لاتنام فيها إسرائيل: التسلسل الزمني لهجمات حماس على تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 مواطنين من بلدة الطور بالقدس

عودة الاغتيالات.. جيش الاحتلال و«الشاباك» يعلنان استهداف قادة في الجهاد الإسلامي