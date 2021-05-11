محمد فراج عن «لعبة نيوتن»: الشيخ «مؤنس» أرهقني نفسيا

وصف الفنان محمد فراج، الذي جسد شخصية الشيخ مؤنس في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي يخوض به السباق الرمضاني 202، وأثار به جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بـ"المرهقة نفسيًا"، لأنه تضمن الكثير من الانفعالات على مدار فترات طويلة، مشيرًا إلى أن محطة الشيخ مؤنس في "لعبة نيوتن" مهمة للغاية في مسيرته الفنية.

وقال فراج لـ"الدستور"، أنه سعيد بردود وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، واستخدام كلماته كـ"استيكر" عبر موقع التواصل "واتساب"، وكان هذا مفاجئًا له لشخصية مؤنس، موضحًا أن هذا النجاح هو تتويج من الخالق على تعبه الشديد، وكرم كبير جدًا.

وأشار إلى أن شخصية مؤنس احتوت على ٧ جوانب، لذا كانت الشخصية مرهقة نفسيًا لأن تجسيد الشخصية كان على عامين بفترات مختلفة، لافتًا إلى أن العمل مع المخرج تامر محسن ممتع، متابعًا: "لما بشتغل معاه بعرف إننا هنجيب جون، وجون مختلف، كما أن كل العناصر في المسلسل تفوقت على نفسها في العمل من أكبر شخص إلى أصغر شخص".

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.