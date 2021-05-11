السعودية تطالب بالتصدي لانتهاكات إسرائيل وعمليات التهجير القسري بالقدس المحتلة

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، التي تعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح بن حمد السحيباني إلى أن دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال السحيباني في كلمة المملكة ضمن الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الذي عُقد عن بعد لبحث الاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس.

وأعرب السحيباني عن رفض السعودية واستنكارها لما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية في القدس بالقوة وفرض السيادة عليها.

ونددت الرياض بأية إجراءات أحادية الجانب، ولأية انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد السحيباني مواصلة السعودية الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة.

وجددت المملكة وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967هـ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية و"مبادرة السلام العربية".

ودعت الرياض المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقًا للعدالة، وانصافًا للشعب الفلسطيني.

الجامعة العربية تطالب بالتصدي لليمين المتطرف في إسرائيل

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعا الرباعية الدولية أن تتحمل مسئولياتها، حيث إنه من دون أفق للتسوية السياسية أو تحرك جاد نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ستظل هذه القضية رهينة لأجندة اليمين الإسرائيلي وسيسيطر المتطرفون والمستوطنون على المشهد ويحددون الاتجاه، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد السلم الدولي.

وأضاف أبوالغيط في كلمة له خلال اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري، أن هذه الانتهاكات والاستفزازات كلها لا تجري في فراغ.. نحن أمام حكومة صارت خاضعة بالكامل لأجندة ُعتاة المستوطنين، وُغلاة المتطرفين من الأحزاب الدينية في إسرائيل.