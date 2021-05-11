الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد مسلسل نسل الأغراب على جميع القنوات الحلقات الأخيرة

نسل الاغراب
نسل الاغراب

تحتل مواعيد مسلسل نسل الأغراب على جميع القنوات الحلقات الأخيرة قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل حيث يحظى مسلسل نسل الأغراب يومياً خلال شهر رمضان 2021 على نسب مشاهدة عالية خاصة عقب تصاعد الأحداث الدرامية في الصراع القائم بين عساف وغفران لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جميع مواعيد عرض المسلسل وقائمة القنوات الفضائية الناقلة له و أبرز أحداث الحلقة 28.

مواعيد مسلسل نسل الأغراب على جميع القنوات الحلقات الأخيرة

حصد مسلسل الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة " نسل الأغراب" الذي يعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني 2021 على شاشة قناة ON E نسب مشاهدة عالية سواء على القنوات الناقلة له أو المنصات الإلكتروني العارضة حيث يمكن متابعة المسلسل في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء والإعادة الساعة الخامسة صباحا والساعة الواحدة والنصف ظهرا، فيما يمكن مشاهدة أحداث المسلسل أيضاً على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء والساعة الثامنة صباحا ويمكن أيضا متابعة أحداثه على شاشة قناة MBC في تمام الساعة الحادية عشر مساء.


أحداث الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب

وشهدت أحداث الحلقة 28 مجموعة مميزة من الأحداث عقب زواج عساف الغريب من جليلة خلال مراسم فرح على و رغدة مما جعل غفران يعدل عن فكرة قتل على أثناء فرحه، كما شهدت الأحداث رجوع سليم إلى غفران مقتول داخل صندوق محمول على ظهره حمار مما يصاعد الموقف بين غفران وعساف من جهة و جليلة و عساف من جهة أخرى كما شهدت الأحداث ملامح الحزن التي تسيطر على رغدة أثناء مراسم زفافها على على الغريب مما يدل على اضطراها على موافقتها على الزواج منه لاستكمال دراستها.

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أبرز الأبطال المشاركين في مسلسل نسل الأغراب

يبحث الكثير من المواطنين على مواعيد مسلسل نسل الأغراب على جميع القنوات الحلقات الأخيرة والذي يحمل بطولة مشتركة بين الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة كما يشارك فيه مجموعة هائلة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر والفنانة ملك أحمد زاهر والفنان دياب والفنانة فردوس عبد الحميد المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والتوزيع

مواعيد مسلسل نسل الأغراب أحداث الحلقة 28 من مسلسل نسل الأغراب المشاركين في مسلسل نسل الأغراب مسلسل الفنان أحمد السقا نسل الأغراب قناة ON E

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