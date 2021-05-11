الثلاثاء 11 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

14 مليون جنيه لتطوير شبكة معلومات جامعة سوهاج الجديدة

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج خلال جولته التفقدية

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مساء الثلاثاء، مقر شبكة المعلومات بالجامعة؛ للوقوف على المتطلبات الخاصة بتطوير البنية التحتية والرقمية بالمقرين الجديد والقديم لخدمة العملية التعليمية بما يتلائم مع ظاهرة التحول الرقمي والتعليم الالكتروني الحديث.

رافق رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة، المشرف على مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة، ولفيف من مهندسي شبكة المعلومات بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن تطوير شبكة المعلومات بالجامعة يأتي في إطار ظاهرة التحول الرقمي الهائل والسريع الذي يشهده العالم، للانتقال من الحياة التقليدية إلى الحياة الرقمية، موضحاً أن عملية التطوير ستتم على عدة مراحل بالحرمين القديم والجديد، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى نحو 14 مليون جنيه، لرفع كفاءة الخدمة التي تستفيد منها 14 كلية بالمقر الجديد للجامعة، فيما يتعلق بخدمة الاتصال بالإنترنت بطريقة سريعة وآمنة، وكذلك تطوير خدمة البريد الالكتروني وربط كليات الجامعة ببعضها البعض من خلال شبكة معلومات موسعة بسرعة فائقة ومزودة بأحدث أجهزة لمعالجة وحماية البيانات بسعات تخزينية عالية، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية التطوير.

من ناحيته، قال الدكتور أحمد سليمان إن خطة التطوير ستشمل تجهيز مركز للبيانات بالجامعة الجديدة على أحدث تكنولوجيا مراكز البيانات على مستوى العالم " شنايدر إليكتريك"، لافتًا إلى أن التطوير سيخدم العملية التعليمية ككل وبالأخص عملية الاختبارات الالكترونية، والمنصات التعليمية عن بعد، والمكتبات الرقمية والمعامل والأبحاث الطلابية وكذلك إعداد وتدريب فريق عمل قادر على إدارة شبكة معلومات الجامعة بكفاءة ودقة على مدار الساعة.

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