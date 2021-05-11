تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16700 طن، تشمل: 5300 طن ملح و9600 طن فوسفات و1800 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38029 طنا، تشمل: 5900 طن حديد و4069 طن حديد لفات و4697 طن زيت طعام و1744 طن خشب زان و11460 طن قمح و4600 طن ذرة و4000 طن كلوريد ايثلين و5154 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1559 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 606 حاويات مكافئة تشمل: خضروات (بطاطس وبنجر وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وبرسيم وبصل وثوم وزيتون وكراوية وينسون وفواكه برتقال وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات والسعودية ومالطا وسلوفينيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وبنجلاديش وهولندا والصين وكرواتيا وأمريكا وسنغافورة وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2565 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180472 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2628 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6095 شاحنة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 402 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2565 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180472 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا.