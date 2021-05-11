الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16700 طن، تشمل: 5300 طن ملح و9600 طن فوسفات و1800 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38029 طنا، تشمل: 5900 طن حديد و4069 طن حديد لفات و4697 طن زيت طعام و1744 طن خشب زان و11460 طن قمح و4600 طن ذرة و4000 طن كلوريد ايثلين و5154 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1559 طنا.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 606 حاويات مكافئة تشمل: خضروات (بطاطس وبنجر وفاصوليا وخرشوف وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بردقوش وبرسيم وبصل وثوم وزيتون وكراوية وينسون وفواكه برتقال وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات والسعودية ومالطا وسلوفينيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وبنجلاديش وهولندا والصين وكرواتيا وأمريكا وسنغافورة وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2565 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180472 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2628 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6095 شاحنة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 402 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2565 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180472 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80732 طنا.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط حاويات وبضائع محافظة دمياط

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والخميس أول أيام عيد الفطر

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

الآثار: اكتشاف 250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريم الأهلى والزمالك

«يخطف المباريات بالصدفة».. تفاصيل تقرير لجنة الخبراء بالزمالك عن «كارتيرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

3 شهداء بينهم سيدة وطفل فى تجدد القصف الإسرائيلى على غزة

بمشاركة سامح شكري.. بدء اجتماع الجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية: مقتل مستوطنين اثنين بصواريخ غزة