أفضل طريقة لصنع فطائر السبانخ في رمضان

في رحلة الطهي لتذوق الأطباق المثالية التي تجسد روح رمضان، تعد فطائر السبانخ من المواد الغذائية الأساسية المفضلة للعائلة في شهر رمضان.

فطاير هي رمز للمطبخ الشرقي مثل الحمص والفتوش وشوربة العدس، يمكن حشو الفطائر صغيرة الحجم باللحم أو الجبن أو السبانخ، ويعد تضمين البيض أمرًا اختياريًا، مما يعني أنه يمكن بسهولة صنع هذه الفطاير لتلبية احتياجات أي أصدقاء نباتيين في رمضان.

هذه الفطائر اللذيذة ضرورية في مآدب الإفطار الرمضانية، وكذلك أثناء الصوم، ولها شكل هرمي مثالي.

مكونات العجين:

280 جرام دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة كبيرة سكر

240 مل ماء

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بيضة مخفوقة (اختياري)

مكونات الحشوة:

400 جرام سبانخ صغيرة

2 حبة متوسطة الحجم بصل أصفر مفرومة ناعماً

كوب جوز مطحون ناعما

1 فلفل أخضر مفروم ناعماً

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب زيت زيتون

نصف كوب سماق

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل العجين:

نضيف كل مكونات العجين في وعاء كبير ونخلط.

تعجن العجينة باليد، أو باستخدام مضرب عمودي مع ربط العجين بخطاف، حتى يصبح ناعمًا ومرنًا.

دع العجينة ترتاح في وعاء مكشوف لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

طريقة الحشو:

تفرم السبانخ الصغيرة جيدًا واشطفها، وإذا لزم الأمر صفيها، ثم ضعها في وعاء كبير.

يرش بملعقة صغيرة من الملح لسحب الرطوبة، ثم يترك جانباً لمدة 10 دقائق.

اعصر السبانخ لتجفيفها باستخدام منشفة المطبخ، من المهم أن تجف السبانخ تمامًا قبل تحضير الحشوة.

ضع السبانخ في وعاء متوسط ​​الحجم وأضف مكونات الحشوة المتبقية، تخلط جيدا وتتبل حسب الرغبة.

طريقة التجميع:

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية وتوضع على رف الفرن في المنتصف، تحضر أوراق الخبز بورق زبدة أو ادهنها بالزيت.

تقسم العجينة إلى أربع قطع على سطح مرشوش بالدقيق، وباستخدام شوبك افرد قطعة من العجين في شكل دائرة رفيعة.

قطع دوائر من حوالي خمسة إلى ستة سنتيمترات باستخدام قطاعة بسكويت أو حافة كوب.

توضع حوالي ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط العجينة، اجمع الجانبين معًا واقرصهما للإغلاق، اجلب الجانب الثالث لأعلى بحيث يبدو كمثلث ومرة ​​أخرى، اضغط عليه للإغلاق، وتأكد من إغلاق الجوانب الثلاثة بشكل صحيح.

كرر هذه العملية مع العجينة المتبقية.، ملحوظة: يمكن تجميد الفطاير في هذه المرحلة.

توضع الفطائر على صينية الخبز، باستخدام فرشاة المعجنات، ادهن السطح بالبيض المخفوق قبل الخبز مباشرة، يمكن تخطي هذه الخطوة لجعل الطبق نباتيًا.

تُخبز الفطاير لمدة 10 دقائ، ثم تُنهى تحت الشواية لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق إضافية ، أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا.