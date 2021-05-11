«بعد تأثرهم الشديد بمرضه».. علاقة خاصة بين سمير غانم «الأب» وبناته

لا أحد ينكر العلاقة القوية بين الفنان سمير غانم وابنتيه دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، حتى أنها ظهرت جلية في بعض أعماله معهم من إعلانات ومسلسلات وغيرها.

ويرى الفنان سمير غانم أن من حسن حظه أنه أنجب بنات لأنه يرى خلفة الأولاد صعبة للغاية، وبعدما رأى أصدقاؤه يعانون منهم حمد الله، قال في عبارة شهيرة له «خلفة البنات» نعمة من الله، خاصة أن بناته من امرأة قوية الناجحة المخططة للأمور بشكل جيد، فيرمي على كاهلها كل مشاكله وتحلها برحابة صدر.

ولا يعامل الفنان الكبير سمير غانم أزواج بناته بصعوبة كـ«الحما» فهو يراهم خلوقين، لذلك أوصاهم على بناته وفلذات كبده، ليؤكدوا له أنهم سيحسنون إليهن ويضعونهن في حبات أعينهم، ليطمئن سمير غانم من حديثهم ذاك، فهو الأب المحب لبناته الناصح لأزواجهن بوصية يحققها الزوجين له حتى الآن.

وانتقل الفنان المصري سمير غانم للمستشفى من أيام، لتدهور حالة سمير غانم الصحية، حيث وضع على جهاز تنفس صناعي، كما أجرت زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز مسحة ثانية وأكدت استمرار إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأثرت الظروف الحالية التي تمر بها عائلة غانم الفنية الكبيرة على أعمالها الحالية، إذ تقرر تأجيل مسلسل «عالم موازي» الذي كان مقرراً عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، لإصابة عدد كبير من فريق العمل بالفيروس، بما في ذلك بطلة المسلسل دنيا سمير غانم ووالدتها.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الوضع الصحي الذي يمر به كل من سمير غانم ودلال عبدالعزيز، خاصة بعد ظهورهما في إعلانات رمضانية، وعرض أجدد حلقات مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان التي شهدت وفاة شخصيتها عطية والدة سرية الذي يجسد دوره الفنان عمرو سعد.