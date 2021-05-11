«يخطف المباريات بالصدفة».. تفاصيل تقرير لجنة الخبراء بالزمالك عن «كارتيرون»

سادت حالة من الغضب لدى جماهير الزمالك بسبب الحالة الفنية السيئة لفريق الكرة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأصبح الزمالك كتابا مفتوحا لكل المنافسين، سواء الفرق الكبيرة أو الصغيرة.

وعلم" الكابتن" أن لجنة خبراء الكرة في الزمالك بقيادة فاروق جعفر، رصدت سلبيات كارتيرون في فترة ولايته الثانية، ويقدم جعفر التقرير الفني إلى اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز لتصحيح مسار الفريق قبل ضياع فرصة المنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر.