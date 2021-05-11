بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر

قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة هدايا نوعية ومادية لأسر الشهداء بعدد من المحافظات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وزار عدد من قيادات القوات المسلحة منازل أسر الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قدموا هدايا عينية ومادية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.



من جانبهم، عبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم للجهود التي تبذلها الدولة التي لا تنسى أبدا أبناءها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.



تأتي تلك الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء بكافة الاحتفالات والمناسبات، وتأكيداً على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن.