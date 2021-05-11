وزير مالية السودان يبحث مع السفير الإثيوبي سبل تطوير العلاقات بين البلدين

بحث جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع يبلطال أعمرو سفير إثيوبيا لدى الخرطوم علاقات التعاون التجاري والشعبي بين الدولتين وسبل المحافظة على هذه العلاقة بينهما وحسن تطويرها مما يجعل شعبي البلدين في المنطقة الإفريقية أكثر ترابطاً وأماناً.

ودعا وزير المالية السوداني سفير دولة إثيوبيا للمضي قدماً في المحافظة على هذه العلاقة التي تربط شعبي البلدين، كونها من العلاقات المتينة والأزلية التي تميز شعبي الدولتين في المنطقة الإفريقية، وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وأعرب جبريل أن أمله في تكون مشاركة السودان في مؤتمر باريس مفيدة ومثمرة تخرج بنتائج وتوصيات تخدم المرحلة المقبلة.

من جهته قال سفير إثيوبيا إن أديس أبابا تسعى للمحافظة على علاقاتها بالسودان ودعم هذه العلاقة بالعديد من البرامج والمشاركات الدولية والإقليمية وبالترابط الثقافي والاجتماعي.

السودان يبحث أزمة سد النهضة مع المبعوث الأمريكي

وكانت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية التقت بالخرطوم السبت الماضي جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي لبحث التوجهات الاستراتيجية للسودان في المنطقة وملف سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا وسبل الحد من التوتر في منطقة القرن الافريقي.

ورحبت مريم الصادق بالمبعوث الأمريكي وقدمت شرحاً مفصلاً عن موقف السودان من المفاوضات الثلاثية سيما الجولة الأخيرة التي عقدت شهر أبريل الماضي في جمهورية الكنغو الديمقراطية.

وأوضحت ان السودان يتطلع إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يربح فيه كل الأطراف قبل الشروع في الملء الثاني. كما استعرضت السيدة الوزيرة رؤية السودان في اشراك المجتمع الدولي تحت قيادة الاتحاد الافريقي للمفاوضات وهذا لانعدام الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم الولايات المتحدة للسودان لريادة دور فعال في إرساء السلام والاستقرار في منطقة القرن الافريقي. هذا وقد أبدى السيد جيفري تفهماً عميقاً لموقف السودان، واكد أهمية قيادة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي بإشراك المجتمع الدولي وتحسين الآلية التفاوضية على أن ترتكز على الفعالية والنتائج.