حبس عاطلين لحيازتهما 36 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، اليوم، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالاتجار بالمخدرات وحيازته 36 طربة لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، مقيم بالاسكندرية، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذا من دائرة قسم شرطة العامرية ثان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم عمل كمين بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش بلغ عددها 36 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 252,000 مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.