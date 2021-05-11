المحافظون يهنئون الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر

بعث المحافظون اليوم ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.



وبعث أحمد راشد، محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.



وتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيًا المواطنين إلى التعاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظًا على سلامتهم.

وبعث محافظ مطروح خالد شعيب ببرقية تهنئة للرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي.

كما بعث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ،محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، هنأهم خلالها بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار.

وبعث محافظ المنيا أسامة القاضي، برقية تهنئة للرئيس السيسي، كما بعث برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء، بهذه المناسبة العطرة.



وقدم المحافظ خالص التهنئة لأهالي المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمناسبة حلول العيد، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.