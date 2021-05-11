باكستان: نرحب بوساطة السعودية لاستئناف المحادثات مع الهند

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترحب بالمملكة العربية السعودية للعب دورها كوسيط لاستئناف المحادثات مع الهند.



وقال قريشي - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - إن "المجتمع الدولي، بما فيه المملكة العربية السعودية رحب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند".. نافيا وجود أي محادثات سرية بين باكستان والهند عبر القنوات الخلفية.



وأضاف "إذا كانت الهند ترغب في المحادثات، فيجب عليها التراجع عن قراراتها غير القانونية التي اتخذتها لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في 5 من أغسطس لعام 2019.. فباكستان لا يمكن لها أن تتجاهل قضية كشمير".



وأوضح أن كشمير ليست جزءا لا يتجزأ من الهند، بل أنها منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وحلها النهائي يكمن في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.



ولفت إلى أن أى محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية في جامو وكشمير تشكل تهديداً للأمن والسلام، مشيرا إلى أن باكستان والمملكة العربية السعودية قامتا بالتوقيع على عدة الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الطاقة والإعلام وتوظيف العمال وحماية البيئة، كما تم توقيع على الاتفاقية لتشيكل المجلس التنسيقي الأعلى لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وفيما يتعلق بأفغانستان، قال وزير الخارجية الباكستاني "باكستان تبذل قصارى جهودها لإعادة الامن والسلام في أفغانستان"، مؤكدا أن الأمن والسلام في أفغانستان في مصلحة باكستان.

يذكر أن هناك محادثات سرية قد أجريت في مدينة دبي بالإمارات خلال يناير الماضي"، في محاولة جديدة لـ"تهدئة التوتر العسكري"، بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه في جبال الهيمالايا.



بدوره، أكد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، في لقاء عبر الإنترنت مع مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد الأميركية، أن بلاده "تبذل مساعي للوساطة بين الهند وباكستان"، لمساعدة القوتين النوويتين على "الوصول إلى علاقة صحية وعملية".



وأشار العتيبة إلى أن الإمارات لعبت دوراً في "تهدئة التصعيد في كشمير وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار، على أمل أن يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى إعادة الدبلوماسيين وإعادة العلاقة إلى مستوى صحي".



وأضاف السفير الإماراتي: "قد لا تربط بينهما صداقة حميمة، لكننا على الأقل نريد أن نصل إلى مستوى العلاقة العملية التي يتبادلان فيها الحديث".



وكانت وكالة "بلومبرغ" قالت في مارس الماضي، إن الإمارات تتوسط في محادثات سرية، بدأت منذ أشهر عدة، لرسم خارطة طريق نحو سلام دائم بين الهند وباكستان.



وأضافت أنه بعد نحو 24 ساعة من الإعلان المفاجئ الذي صدر عن جيشي البلدين، في فبراير الماضي، عبر بيان مشترك في خطوة نادرة الحدوث، وتعهدا فيه أن يلتزما باتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003، توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى نيودلهي في زيارة سريعة استغرقت يوماً واحداً.