الثلاثاء 11 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان: نرحب بوساطة السعودية لاستئناف المحادثات مع الهند

باكستان والهند
باكستان والهند

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترحب بالمملكة العربية السعودية للعب دورها كوسيط لاستئناف المحادثات مع الهند.


وقال قريشي - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - إن "المجتمع الدولي، بما فيه المملكة العربية السعودية رحب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند".. نافيا وجود أي محادثات سرية بين باكستان والهند عبر القنوات الخلفية.


وأضاف "إذا كانت الهند ترغب في المحادثات، فيجب عليها التراجع عن قراراتها غير القانونية التي اتخذتها لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير في 5 من أغسطس لعام 2019.. فباكستان لا يمكن لها أن تتجاهل قضية كشمير".
 

وأوضح أن كشمير ليست جزءا لا يتجزأ من الهند، بل أنها منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وحلها النهائي يكمن في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
 

ولفت إلى أن أى محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية في جامو وكشمير تشكل تهديداً للأمن والسلام، مشيرا إلى أن باكستان والمملكة العربية السعودية قامتا بالتوقيع على عدة الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الطاقة والإعلام وتوظيف العمال وحماية البيئة، كما تم توقيع على الاتفاقية لتشيكل المجلس التنسيقي الأعلى لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
 

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال وزير الخارجية الباكستاني "باكستان تبذل قصارى جهودها لإعادة الامن والسلام في أفغانستان"، مؤكدا أن الأمن والسلام في أفغانستان في مصلحة باكستان.

 

يذكر أن هناك محادثات سرية قد أجريت في مدينة دبي بالإمارات خلال يناير الماضي"، في محاولة جديدة لـ"تهدئة التوتر العسكري"، بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه في جبال الهيمالايا.

بدوره، أكد سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، في لقاء عبر الإنترنت مع مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد الأميركية، أن بلاده "تبذل مساعي للوساطة بين الهند وباكستان"، لمساعدة القوتين النوويتين على "الوصول إلى علاقة صحية وعملية".

وأشار العتيبة إلى أن الإمارات لعبت دوراً في "تهدئة التصعيد في كشمير وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار، على أمل أن يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى إعادة الدبلوماسيين وإعادة العلاقة إلى مستوى صحي".

وأضاف السفير الإماراتي: "قد لا تربط بينهما صداقة حميمة، لكننا على الأقل نريد أن نصل إلى مستوى العلاقة العملية التي يتبادلان فيها الحديث".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قالت في مارس الماضي، إن الإمارات تتوسط في محادثات سرية، بدأت منذ أشهر عدة، لرسم خارطة طريق نحو سلام دائم بين الهند وباكستان.

وأضافت أنه بعد نحو 24 ساعة من الإعلان المفاجئ الذي صدر عن جيشي البلدين، في فبراير الماضي، عبر بيان مشترك في خطوة نادرة الحدوث، وتعهدا فيه أن يلتزما باتفاق وقف إطلاق النار لعام 2003، توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى نيودلهي في زيارة سريعة استغرقت يوماً واحداً.

باكستان محادثات الخارجية المملكة العربية وزير الخارجية المملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

«يخطف المباريات بالصدفة».. تفاصيل تقرير لجنة الخبراء بالزمالك عن «كارتيرون»

«الداخلية» تعلن تفاصيل القبض على صاحب «شاومينج 2021»

الآثار: اكتشاف 250 مقبرة بجبانة الحامدية شرق سوهاج

إيقاف شيكابالا مباراتين وتغريم الأهلى والزمالك

غدًا.. الإفتاء تستطلع رؤية هلال عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

ماجد حبته

القدس.. اعتداءات واجتماعات!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

3 شهداء بينهم سيدة وطفل فى تجدد القصف الإسرائيلى على غزة

بمشاركة سامح شكري.. بدء اجتماع الجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية: مقتل مستوطنين اثنين بصواريخ غزة